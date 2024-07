Varato il treno Blues con livrea personalizzata per Go!2025

E' stato presentato oggi nella stazione di Gorizia il treno regionale GO!2025, il Blues con livrea dedicata a Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Trenitalia e Regione Friuli Venezia Giulia.

"Ringrazio Trenitalia perché ha mantenuto la promessa di vestire di una livrea personalizzata GO!2025 un suo treno. Senza dubbio è un grande risultato, non solo per il peso e importanza di Trenitalia ma anche per i milioni di passeggeri, italiani e stranieri, che salendo si interrogheranno, incuriositi, sulla ragione di questa livrea", ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Ringrazio Trenitalia anche per la partnership che ha assicurato con GO!2025, attraverso ulteriori misure promozionali che andremo a definire nel dettaglio intorno a un costituendo tavolo Trenitalia-Regione Fvg-Comune - ha aggiunto -. Vale la pena ricordare come il treno potrà collegare direttamente le stazioni di Gorizia e Nova Gorica, cosa che non accadeva da diversi decenni".

Alla presentazione hanno partecipato anche Tomaž Horvat, vicesindaco di Nova Gorica, Luigi Corradi, ad e dg di Trenitalia, Cristina Amirante, assessora Fvg alla mobilità, e il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi.

Il prossimo anno, informa Trenitalia, tre coppie di nuovi treni ibridi collegheranno direttamente Mestre con Gorizia e Nova Gorica, con fermata anche a Trieste Airport. Secondo Trenitalia, i numeri in costante crescita "testimoniano il grande impulso dato al trasporto passeggeri su rotaia dalla sinergia fra Trenitalia e Regione Fvg". Nei primi 6 mesi del 2024 24mila bici trasportate (+10% rispetto al 2023); 160mila viaggiatori su Trieste Airport (+30% rispetto al 2023); da aprile a giugno 2024 già 12mila presenze di croceristi sui treni regionali, alcuni dei quali programmati ad hoc per le giornate con l'approdo a Trieste delle navi più grandi. In generale le presenze a bordo dei treni regionali del Fvg, nei primi 5 mesi del 2024, hanno registrato un incremento del 4% sul 2023.





