Le Maire, Ue trovi la sua strategia come Usa e Cina

Per l'Italia, la Francia e la Germania, che rappresentano da sole circa il 60% della ricchezza europea, definire una strategia economica Ue ''è un dovere'': questo il messaggio lanciato dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, aprendo a Meudon, alle porte di Parigi, la terza riunione trilaterale Francia-Italia-Germania sul rilancio della politica industriale Ue, insieme agli omologhi di Italia e Germania, Adolfo Urso e Robert Habeck. "Se vogliamo riuscire - ha avvertito Le Maire - serve una strategia economica comune. E ciò che mi colpisce, visto che qui ci parliamo molto liberamente, è che tutti nel mondo hanno una strategia economica tranne l'Europa". Le Maire ha quindi citato la politica economica "limpida" della Cina, con "un interventismo governativo molto potente, produzione di massa di prodotti a prezzi stracciati che poi giungono sul continente europeo: auto elettriche, pannelli fotovoltaici o eoliche..." Ma anche gli Usa, ha proseguito Le Maire, "hanno una strategia economica limpida: il protezionismo. E qualunque sia il risultato delle elezioni americane a fine 2024, c'è un comunque un consenso tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti per mantenere una politica protezionista attraverso l'Inflation Reduction Act (Ira)". "Qual è la strategia economica europea per il 21/o secolo? Possiamo definirla in una parola sola?", si è quindi chiesto retoricamente Le Maire. "La risposta è no - ha proseguito - Ma è nostro dovere, in quanto ministri delle tre economie più potenti d'Europa, che rappresentano da sole circa il 60% della ricchezza europea, definire questa strategia economica per il 21/o secolo".



