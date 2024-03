Regione Fvg, sinergie oltre i confini sul nodo scarsità idrica Incontro sul cambiamento climatico a Pola con Croazia e Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - "Le problematiche legate alla scarsità della risorsa idrica e agli eventi meteo intensi causati dal cambiamento climatico non hanno confini. Le soluzioni sono difficili e per questo dobbiamo unire le forze e condividere le strategie che possono creare buone pratiche nei nostri rispettivi territori". Lo ha detto l'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, partecipando alla prima conferenza sul cambiamento climatico e l'approvvigionamento idrico sul territorio della penisola istriana in corso a Pola.

L'evento è organizzato dall'Associazione croata degli ingegneri, dall'Associazione slovena degli ingegneri e dall'Associazione Regione dell'Istria. "Ci sono già progetti - ha proseguito Scoccimarro - che stiamo portando avanti insieme proprio per affrontare il tema della limitazione dello spreco delle risorse idriche attraverso una gestione più efficiente delle reti acquedottistiche negli allacciamenti transnazionali.

Vi sono, per esempio, ottimi rapporti tra Fvg e Slovenia rispetto all'interconnessione degli acquedotti tra Santa Barbara e Elerji. Così come la collaborazione per la gestione delle reti tra l'acquedotto triestino e quello di Capodistria attraverso il progetto NadriWater".

"In Fvg - ha evidenziato l'assessore rivolgendosi agli amministratori e agli esperti di Slovenia e Croazia - siamo alle prese con il problema delle falde acquifere a livelli minimi.

Abbiamo emesso un'ordinanza con la quale finanziamo, con contributi del 100%, l'installazione di riduttori di flusso nei pozzi artesiani domestici e nelle fontane comunali".

Scoccimarro ha poi rilanciato gli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale.

"E' con questo spirito - ha concluso - che mercoledì e giovedì prossimi a Trieste, anche con la Regione Istriana ci incontreremo per affrontare le tematiche che riguardano la qualità dell'aria. Ci ripromettiamo di organizzare nei prossimi anni un summit degli Stati generali dedicato alle questioni della risorsa idrica". (ANSA).