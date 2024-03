Ft, crolla divario dei titoli di stato tra Italia e Germania Toccato il livello più basso da più di due anni

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - Crescono i titoli di stato italiani riducendo il divario tra gli oneri finanziari con la Germania, che toccano il livello più basso da più di due anni.

Secondo un articolo del Financial Times è la corsa "dei titoli di stato italiani" ad aver reso gli investitori più ottimisti per la gestione dell'economia di Roma da parte della premier Giorgia Meloni, mentre la crescita in Germania è ferma. Lo spread - scrive il quotidiano finanziario - è sceso ieri a 1,16 punti percentuali, il livello più basso dal novembre 2021, prima di risalire a 1,28 punti percentuali. Si tratta di un'inversione di tendenza rispetto agli oltre 2 punti percentuali di ottobre.

"Tre o quattro mesi fa, pochi potevano immaginare che lo spread oggi, a metà marzo, potesse essere di 123 punti base", ha dichiarato ieri il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, al quotidiano dicendo di sperare che il divario dei costi di prestito "continui in questa direzione", mentre Roma cerca di tagliare il suo deficit di bilancio e alleggerire i tassi di interesse per ridurre i costi di servizio del debito. Secondo il quotidiano britannico il forte calo dello spread mette alla prova i primi timori di molti commentatori che l'elezione di Meloni potesse scatenare una spesa populista e metterebbe a dura prova il rapporto dell'Italia con l'Ue. L'economia italiana, ricorda infine, è cresciuta nell'ultimo trimestre dello scorso anno, mentre la Germania si è contratta. Questa sovraperformance potrebbe persistere, con la Banca d'Italia che prevede una crescita dello 0,6% quest'anno e la Bundesbank che si aspetta lo 0,4% in Germania. (ANSA).