A Trieste il Consiglio regionale incontra l'Assemblea slovena Bordin riceve Klakocar Zupancic, 'si rafforzano i legami'

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha ricevuto oggi nel palazzo di Trieste la presidente dell'Assemblea nazionale slovena, Urška Klakočar Zupančič, per un dialogo sui rapporti tra regione e Slovenia e le collaborazioni già avviate con successo.

"La regione fonda la sua autonomia speciale sulla multiculturalità e sul multilinguismo - ha ricordato Bordin - e la comunità linguistica slovena è parte importante della nostra comunità regionale, alla quale viene riservata grandissima attenzione anche attraverso interventi a sostegno sia degli investimenti sia dell'aspetto culturale. La nostra regione e la Slovenia hanno un rapporto di reciproca collaborazione che negli anni si è rafforzato, attraverso impegni istituzionali portati avanti insieme. Posso confermare l'assoluto impegno del Consiglio regionale ad essere al fianco di qualsiasi tipo di iniziativa che rafforzi questo legame, che è un legame territoriale, di comunità e di lingue. Ancora tante sfide ci aspettano insieme nel futuro, una molto importante è Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura, che è la dimostrazione di come Fvg e Slovenia possano collaborare mettendo in comune ricchezze e patrimonio".

Urška Klakočar Zupančič ha sottolineato che "la Repubblica slovena apprezza tutti gli impegni profusi a favore della tutela delle minoranze linguistiche oltre confine e lo fa anche all'interno dei propri confini. Un elemento che contraddistingue il nostro ordinamento statale è la presenza garantita in Parlamento di un rappresentante di ciascuna comunità nazionale.

Auspico - ha evidenziato - ci sia una reciprocità in tal senso, per garantire i diritti, che sono ampi". Citando alcuni esempi di collaborazione già in essere, la presidente ha ricordato Go!2025 e "la restituzione del Narodni dom, che non è solo un gesto simbolico, ma di grande importanza per lo Stato sloveno, e poi voglio sottolineare - ha concluso - la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, che è ottima". (ANSA).