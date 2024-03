Alla poetessa bosniaca Rankica Gvozden il 'Castello di Duino' Al concorso giunte 1200 composizioni da 40 Paesi

(ANSA) - TRIESTE, 04 MAR - Va alla giovane poetessa bosniaca Rankica Gvozden, con la poesia Nova zemlja (Terra nuova) il premio del concorso internazionale di poesia e teatro "Castello di Duino". I suoi versi sono stati scelti tra le circa 1200 composizioni giunte da 40 Paesi e in 20 diverse lingue. Medaglia d'argento invece alla poetessa romena Nicoleta Laura Ucceani, con Breath again and again in chaos (Respira ancora e ancora nel caos), terzo classificato l'italiano Giziealem Lombardo con Mio Ermetico Eremita.

Dedicato in questa XX edizione al tema "Tu e io", il concorso ideato da Gabriella Valera Gruber prosegue con il sostegno dell'associazione Poesia e Solidarietà: "Dai giovanissimi ai trentenni, nelle tre sezioni (poesia, teatro, progetti scuola) hanno preso parte alla competizione quasi duemila giovani, con una settantina di scuole coinvolte, in special modo del mondo greco e africano, ma anche latino-americano e cinese", afferma il presidente Ottavio Gruber.

La segnalazione speciale della giuria, ex aequo, viene assegnata a Nathan Diego Portanova per Zweisamkeit (Insieme) e al triestino Mark Veznaver, per Trieste in Bora. Sul fronte teatrale, la giuria ha vagliato una trentina di testi di autori italiani e di altre nazioni, oltre a circa una settantina di progetti scolastici da vari Paesi. Il podio è tutto italiano: va a Sofia Cattaneo il primo posto, con la pièce Fiducia, seguita da Michael P. Diez, con L'amore ha i Ray-ban e i baffi da Messicano, e Alessia Giovanna Matrisciano, con Maremaridada.

Quanto ai premi per i progetti scolastici, sul primo gradino del podio sale la classe 3A della scuola secondaria di primo grado Giacomo Bresadola I.C. Trento 5, con il progetto Giacimenti poetici e tesori nascosti.

Le cerimonie di premiazione sono in programma a Trieste il 16 e 17 marzo, inserite all'interno del programma della Festa della letteratura e della poesia. (ANSA).