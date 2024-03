Deputato e rappresentante dei romeni all'estero ad Ascoli Piceno Incontro con il sindaco e una delegazione Ugl su temi del lavoro

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 MAR - "Bisogna ridurre la tassazione sul lavoro. L'imprenditore, in questo modo, potrebbe assumere di più e aumentare gli stipendi. La comunità romena è importante anche qui". Così Valentin Fagarasian, deputato del Parlamento romeno e rappresentante dei romeni all'estero che ha fatto tappa nelle Marche ad Ascoli Piceno dove ha incontrato una delegazione del sindacato Ugl di Ascoli (il rappresentante del sindacato Carlo Narcisi e Anna Maria Valeria Conea, neo eletta a capo del coordinamento donne Ugl di Ascoli): sul tavolo i principali temi che riguardano il Piceno come sicurezza sui luoghi di lavoro. Fagarasian ha poi avuto un incontro con il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

"Invitiamo il sindaco Fioravanti a venirci a trovare in Romania - ha detto ancora Faragasian - Si potrebbe fare anche un gemellaggio con una nostra città. Consiglio anche di inserire qualche cittadino romeno nelle liste delle prossime comunali, un esperimento già fatto in altre realtà italiane". "In città si potrebbe creare un ufficio di relazioni internazionali per portare avanti progetti in altri paesi e avviare partnership, come nel caso del nostro recente viaggio in Albania. Si possono avviare non solo gemellaggi, ma anche protocolli d'intesa per scambi culturali tra i giovani". (ANSA).