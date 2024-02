Tajani, bando Fvg per minoranza croata con stesso valore passato 'Molteni risolverà problema sulla dicitura del luogo di nascita'

(ANSA) - ZAGABRIA, 27 FEB - Sulla minoranza croata in Friuli Venezia Giulia "ne ho parlato anche oggi col presidente Fedriga, credo che ci sarà un bando per le minoranze e quella croata avrà lo stesso valore che aveva in passato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia a Zagabria.

"In più c'è un problema che riguarda coloro che sono nati nell'ex Jugoslavia prima del 1991 perché quando si va all'anagrafe italiana si mette ancora 'nato a Zagabria, Ex Jugoslavia' e loro vogliono che si inserisca 'Croazia'. Il sottosegretario Molteni risolverà il problema", ha aggiunto.

(ANSA).