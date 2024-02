San Daniele, nel 2023 prodotti oltre 2,5 milioni prosciutti La quota di export registra una crescita e si attesta al 19%

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Anche nel 2023 il Prosciutto di San Daniele Dop si conferma come uno dei prodotti enogastronomici italiani più acquistati e consumati tanto in Italia quanto all'estero. L'andamento di mercato è rilevato dal Consorzio di tutela. La produzione, nell'anno da poco concluso, è stata- informa una nota- di 2.590.000 cosce prodotte nei 31 stabilimenti produttivi, collocati all'interno della città di San Daniele del Friuli, provenienti dai 3.510 allevamenti certificati situati in dieci regioni del Centro-nord Italia e conferite dai 44 macelli della filiera Dop. La quota di export (17% nel 2022) registra una crescita e si attesta al 19% rispetto alle vendite totali dell'anno con circa 3 milioni di chilogrammi indirizzati al mercato extra Italia. Il 55% delle quote totali di export è stato destinato all'Unione europea, mentre il restante 45% è stato esportato in Paesi terzi. I Paesi che detengono la quota più rilevante per l'esportazione del Prosciutto di San Daniele Dop - segnala il Consorzio - si confermano in ordine di volumi: Francia, Stati Uniti, Australia, Germania e Belgio. Gli altri principali mercati esteri di destinazione sono Svizzera, Austria, Regno Unito, Lussemburgo e Canada. Nel 2023 si registrano "ottime performance", in ordine di volume esportato, per Stati Uniti (+11%), Australia (+7%), Regno Unito (+30%) e Repubblica Ceca (+18%). Il report economico di produzione registra che il numero di vaschette di Prosciutto di San Daniele pre-affettato ha superato i 21,3 milioni di confezioni certificate, pari a 407.000 prosciutti (+1% rispetto all'anno precedente), per un totale di oltre 2 milioni di chilogrammi, confermandosi come una tendenza consolidata in linea con le nuove modalità di consumo. Il fatturato totale, derivante dalle attività di produzione e distribuzione, si mantiene a 360 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti, dopo il +14% rilevato nel 2022. (ANSA).