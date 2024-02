Percorso: ANSA Altre News > In Germania Pil in calo nel quarto trimestre 2023

In Germania Pil in calo nel quarto trimestre 2023 Economia in "territorio negativo"

(ANSA) - BELGRADO, 23 FEB - L'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) ha riferito oggi che il Pil della Germania è diminuito dello 0,3% nel quarto trimestre del 2023 rispetto al terzo trimestre dell'anno passato.

"L'economia tedesca ha chiuso il 2023 in territorio negativo" e "il calo degli investimenti ha frenato l'attività economica, mentre i consumi sono leggermente aumentati", ha spiegato Ruth Brand, presidente di Destatis. (ANSA).



