Aumentano i turisti tedeschi in Fvg, +3,1% presenze nel 2023 Regione alla fiera di Monaco, 'successo per montagna e città'

(ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - Nel 2023 le presenze di turisti tedeschi in Friuli Venezia Giulia sono cresciute del 3,1% rispetto all'anno precedente, superando quota 1,4 milioni.

Particolarmente significativo è stato l'aumento dei turisti in alcune zone della regione: su tutte le montagna e le città capoluogo. Il dato è emerso a margine della visita dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, alla fiera F.re.e di Monaco di Baviera dove il Fvg è presente con un proprio stand e con 13 operatori regionali, oltre che con la Camera di commercio di Pordenone Udine.

"Ma oltre a questo c'è un'ulteriore novità che riguarda le destinazioni - ha osservato Bini -: nell'immediato post pandemia i turisti si erano indirizzati soprattutto verso il prodotto mare, ma ora cercano l'esperienza a contatto con la natura, prediligendo escursioni in montagna e l'outdoor, meglio se abbinato a un'offerta enogastronomica di livello. Così si spiega il successo registrato, ad esempio, dalla Carnia (+18,3% di presenze) e dal Tarvisiano (+20,8%), ma anche da città come Pordenone (+16,3%) e Trieste (+12,8%)".

L'assessore ha ricordato che l'investimento promozionale della Regione verso il mercato tedesco continua a essere forte, non soltanto con campagne di comunicazione sui media locali, ma anche attraverso la brandizzazione dei tram a Francoforte e Vienna.

"Il riscontro degli operatori presenti in fiera - ha poi precisato Bini - è ottimo, come testimoniano le prenotazioni in forte crescita, non soltanto nelle località di mare. Il fatto che quest'anno le feste comandate in Austria e Germania cadano presto sta spingendo molti turisti a prediligere la visita alle città d'arte all'inizio della stagione estiva. È il segnale del successo delle strategie di destagionalizzazione e di promozione integrata del territorio regionale, che cresce nel suo complesso". (ANSA).