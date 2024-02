Meloni sabato alla Foiba di Basovizza per giorno del Ricordo Atteso anche il ministro degli Esteri Tajani

(ANSA) - ROMA/TRIESTE, 08 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, sarà sabato alla Foiba di Basovizza (Trieste) per partecipare alla cerimonia del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe.

Anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è atteso in Friuli Venezia Giulia sabato 10 febbraio in occasione del Giorno del ricordo. L'appuntamento è alla Foiba di Basovizza alle 10.

Alla cerimonia sono previsti, tra gli altri, anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi. (ANSA).