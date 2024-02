La Slovenia assume la guida della Strategia Eusalp Focus su economia circolare, acqua, giovani

(ANSA) - BELGRADO, 02 FEB - La Slovenia ha assunto giovedì la guida della Strategia dell'Ue per la regione alpina (Eusalp) e ha presentato il programma della sua presidenza annuale, con le attività chiave della strategia per il 2024, durante un evento organizzato a Postumia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri sloveno, come scrive l'agenzia Sta.

Eusalp coinvolge sette paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera. Le priorità della presidenza slovena sono economia circolare, gestione sostenibile delle fonti idriche e qualità della vita dei giovani che vivono nelle aree dell'arco alpino. Inoltre, Lubiana si impegnerà per creare soluzioni sostenibili per una gestione più efficace delle risorse, per la decarbonizzazione e la promozione dell'innovazione. (ANSA).