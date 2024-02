Oggi vertice Ue decisivo su Kiev, mille trattori a Bruxelles Trattative notturna con incontri di Orban con Meloni e Macron

(ANSA) - BRUXELLES, 01 FEB - Inizierà a breve il vertice straordinario dei 27 sulla revisione del bilancio comune e sugli aiuti all'Ucraina. I leader sono in arrivo all'Europa Building e si preparano alla trattativa - o allo scontro - finale con Viktor Orban per far cadere il veto ungherese e ottenere un accordo a 27 sull'intero pacchetto del bilancio, che include l'assistenza pluriannuale a Kiev, i finanziamenti per la migrazione e quelli per la piattaforma Step, sull'innovazione tecnologica. Il vertice è segnato anche dalle proteste degli agricoltori: nella notte centinaia di trattori sono entrati a Bruxelles e hanno praticamente invaso il quartier europeo.

Secondo i media locali sarebbero circa un migliaio i trattori nella capitale belga. Il vertice dei 27 ha inizio dopo una notte di trattative: il dossier del bilancio comune è stato oggetto di due incontri chiave, quello tra Orban e la premier Giorgia Meloni e quello tra il premier ungherese e Emmanuel Macron subito dopo, entrambi durati circa un'ora. Orban non si è esposto, all'uscita dall'incontro con Macron. Il persistere del suo veto potrebbero tuttavia bloccare la macchina degli aiuti europei e del bilancio comune, segnando un prima e un dopo nei rapporti tra l'Ue e l'Ungheria.

Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi. (ANSA).