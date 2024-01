Ok dal Consiglio dei ministri al 'Museo del Ricordo' delle foibe Sangiuliano, 'è dovere storico, non dimenticare queste tragedie'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha approvato, nella riunione di oggi, il disegno di legge che istituisce il "Museo del Ricordo" in Roma con lo scopo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati.

"La realizzazione del Museo è un dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmata che hanno subito la dittatura comunista di Tito. Queste tragedie non devono essere dimenticate. Sono una parte importante della storia italiana e devono essere conosciute e comprese dalle nuove generazioni", ha detto Sangiuliano al termine del Consiglio dei ministri.

Il ministro ha ringraziato la premier "per aver voluto promuovere il Museo a cui parteciperanno varie realtà a partire dalla Regione Lazio che, grazie all'impegno del presidente Rocca, metterà a disposizione l'immobile e contribuirà alla progettazione e gestione". (ANSA).