Dalle Big sciences un mercato da 10 miliardi di euro l'anno Il forum 2024 di Trieste si presenta a Confindustria Udine

(ANSA) - UDINE, 16 GEN - Le Big sciences, cioè le grandi infrastrutture che a livello europeo si occupano di ricerca scientifica su vasta scala, producono un mercato di circa 10 miliardi di euro l'anno, offrendo notevoli opportunità di crescita anche alle imprese del Fvg. Lo hanno sottolineato oggi a Udine, Ketty Segatti, direttore centrale per funzioni in materia di ricerca e innovazione della Direzione centrale lavoro della Regione Fvg, e Paolo Acunzo, direttore Bsbf Trieste 2024, presentando nella sede di Confindustria Udine, il Big science business forum 2024, la cui terza edizione avrà luogo a Trieste dall'1 al 4 ottobre 2024, dopo Copenhagen (2018) e Granada (2022). A introdurre l'evento è stato il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, che ha sottolineato come "il forum rappresenta una grande opportunità anche per le industrie del nostro territorio".

"Per costruire le grande infrastrutture - ha detto Segatti - le Bis sciences devono indire delle gare di appalto e trovare aziende innovative che siano disposte a fornire tecnologie, e dunque questo forum è dedicato alle aziende perché possano entrare in questo mercato".

"Le dieci più importanti infrastrutture di ricerca europee si sono messe insieme nel Bsbf - ha aggiunto Acunzo - per dare vita a uno spazio dove le imprese possono avere tutte le informazioni per ottenere un appalto nel campo della scienza". All'edizione di Trieste sono attesi oltre 100 espositori da 30 Paesi europei, più di 1.000 partecipanti. Diverse le iniziative in arrivo, oltre a una serie di presentazioni in tutta Italia, tra cui quella alla Confindustria nazionale probabilmente a Torino, e un programma di visite per le imprese nelle infrastrutture di ricerca: a febbraio, 70 imprese europee, ha anticipato Acunzo, saranno portate al Cern di Ginvera. La regione Fvg si è candidata al Bsbf in partenariato con quattro ministeri italiani, Ilo Network Italia, Area Science Park e PromoturismoFvg, ha spiegato Segatti, annunciando anche "visite nelle ambasciate italiane nell'area dei Balcani, con la prima tappa a Belgrado alla fine di febbraio". (ANSA).