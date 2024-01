Polonia, alleati forniscano missili a lungo raggio a Kiev Ministro degli Esteri: 'Rispondere ai massicci attacchi russi'

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - La Polonia sollecita gli alleati a fornire missili a lungo raggio all'Ucraina dopo i massicci attacchi russi. L'Occidente dovrebbe rispondere "in un linguaggio comprensibile a Putin", ha detto il ministro degli Esteri, Radosław Sikorski, secondo quanto riporta il Guardian.

Sikorski ha aggiunto che la risposta alla Russia dovrebbe includere anche un "inasprimento" delle sanzioni occidentali contro Mosca in modo che "non possa produrre nuove armi con componenti di contrabbando". Nominato a dicembre ministro degli Esteri della Polonia nel nuovo governo filo-Ue, Sikorski ha scelto l'Ucraina per la sua prima visita all'estero, dove ha affermato che l'Occidente dovrebbe "mobilitare" la propria economia per armare l'Ucraina. (ANSA).