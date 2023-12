Estonia, 'Mosca minaccia la pace mondiale, sostenere Kiev' 'Fino alla vittoria fornendo armi moderne'

(ANSA) - VILNIUS, 29 DIC - "Il mondo deve sostenere l'Ucraina fino alla vittoria e autorizzare un tribunale speciale a giudicare Mosca per i crimini commessi in Ucraina". Lo scrive il ministero degli Esteri dell'Estonia in un messaggio, pubblicato sul proprio account X, in cui condanna gli attacchi compiuti oggi dalla Russia contro le infrastrutture civili ucraine.

"Questo è il modo in cui la Russia fascista si sta vendicando per la distruzione della flotta del mar Nero", ha detto stamane il presidente della commissione Esteri del Parlamento estone (Riigikogu), Marko Mihkelson. Il politico estone ha inoltre esortato gli alleati a fornire all'Ucraina la maggior quantità di armamenti moderni possibile per sconfiggere "una delle maggiori minacce alla stabilità del mondo dei nostri giorni".

(ANSA).