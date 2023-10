Germania: leader sinistra populista fonderà un nuovo partito L'Alleanza Sahra Wagenknecht comprenderà altri nove deputati

(ANSA-AFP) - BERLINO, 23 OTT - Sahra Wagenknecht, una delle leader carismatiche della sinistra populista tedesca e deputata del partito di estrema sinistra Die Linke, nelle fila dell'opposizione in Germania sin dai tempi della caduta del muro di Berlino, ha lanciato le basi per la nascita di un nuovo partito.

Wagenknecht ha annunciato oggi che sta lavorando alla fondazione di una nuova associazione politica che porta il suo nome. L'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), che comprende altri nove deputati, lascerà la Linke per concentrarsi sulla formazione di un partito separato entro l'inizio del prossimo anno, ha detto Wagenknecht ai giornalisti. "Il modo in cui stanno andando le cose non può continuare", ha aggiunto Wagenknecht. (ANSA-AFP).