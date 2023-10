Interreg Italia-Croazia, 236 milioni di euro per 92 progetti Celebrati a Zara i risultati della programmazione 2014-2020

(ANSA) - UDINE, 19 OTT - Il programma Interreg Italia-Croazia ha celebrato a Zara i 92 progetti realizzati nel periodo 2014-2020, che hanno portato a un investimento di 236,8 milioni di euro. I progetti sono stati suddivisi in quattro assi prioritari, ognuno dei quali è stato finalizzato al raggiungimento di sette obiettivi specifici, tutti con il fine ultimo di promuovere la prosperità e la crescita blu nelle aree costiere di entrambe le nazioni (a beneficio strategico di 25 province italiane e 8 regioni croate).

Per celebrare i risultati raggiunti dal programma è stato organizzato un evento straordinario di due giorni per approfondire i risultati e l'impatto dei 92 progetti che ha visto tra i relatori Josip Faričić, rettore dell'Università di Zara e Oliver Baudelet, in rappresentanza della Commissione europea - DG Regio.

Federico Caner, assessore ai Fondi Ue della Regione Veneto, ha sottolineato l'importanza dell'impegno regionale. Il ministro croato dello Sviluppo regionale e dei Fondi Ue, Šime Erlić, ha offerto spunti di riflessione da una prospettiva nazionale, sottolineando l'impatto e l'importanza del programma in Croazia.

Il programma è riuscito a raggiungere un target complessivo di oltre 65 milioni di persone, piccole e medie imprese (più di 3.400), associazioni (più di 430), università ed enti di ricerca (più di 1.600).

All'evento sono stati evidenziati i risultati delle scuole italiane e croate che hanno partecipato al monitoraggio delle attività di cooperazione transfrontaliera durante l'anno scolastico 2022-23.

Infine sono state premiate le classi che hanno partecipato al percorso didattico Asoc Etc (European territorial cooperation) Italia-Croazia, che ha visto scuole italiane e croate lavorare insieme nell'anno scolastico 2022-2023 con l'obiettivo di realizzare ricerche di monitoraggio civico secondo il modello consolidato Asoc. La coppia vincitrice è risultata essere quella formata dal team CAscadeR1, composto dal liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta e da Prva riječka hrvatska gimnazija di Rijeka, che ha monitorato il progetto Cascade. (ANSA).