Console Capodistria accoglie equipaggio imbarcazione Klizia In viaggio dalla Sardegna alla 'terra dei padri' in Croazia

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il Console italiano di Capodistria, Giovanni Coviello, ha ricevuto oggi l'equipaggio del Klizia l'imbarcazione che accompagna Giulio Marongiu, esule giuliano nel suo viaggio 'Ritorno alla terra dei padri'. L'imbarcazione è partita lo scorso 30 luglio da Alghero per ripercorrere il viaggio a ritroso che 53 famiglie di esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, a bordo di 13 pescherecci intrapresero nel 1948 per raggiungere la borgata di Fertilia, in Sardegna. Il progetto 'Ritorno alla Terra dei Padri' si concluderà a fine settembre, dopo 800 miglia di navigazione, a Rovigno, in Croazia. Klizia e il suo equipaggio parteciperanno poi agli eventi legati alla regata velica Barcolana di Trieste. (ANSA).