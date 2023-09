Al via la 55/a Barcolana, focus sull'inclusività Gialuz, già superate le 1000 iscrizioni alla regata dell'8/10

(ANSA) - TRIESTE, 25 SET - L'edizione 55 di Barcolana presented by Generali è ai nastri di partenza: la regata più grande del mondo, al via il 29 settembre, è stata presentata oggi dal presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, insieme al presidente di Generali, Andrea Sironi.

Al centro dell'evento, è stato spiegato, ci saranno le persone, per un'edizione, che "sarà la più inclusiva nella storia della regata".

Pronti a partire dunque i programmi Women in sailing e il progetto Para sailing: "L'ingresso della WorldSailing, la Federazione mondiale della vela, che ha riconosciuto il ruolo di Barcolana come promotore di una vela dedicata a tutti - ha commentato Gialuz - ha permesso di essere ancora più focalizzati sul proporre un evento velico e sportivo capace di promuovere importanti valori, e coinvolgere sempre più persone nell'evento".

Testimonial di questa edizione, sarà la velista triestina, residente negli Stati Uniti, Francesca Clapcich, vincitrice dell'ultima edizione della Ocean Race.

"Generali - ha osservato Sironi - sostiene lo sport a beneficio dei singoli e delle comunità. Le discipline sportive sono un ambito che contribuisce allo sviluppo delle persone e alla crescita collettiva e attraverso le quali possono essere promossi aspetti valoriali come la cultura della diversità e dell'inclusione. Il Trofeo Generali - Women in sailing porta questi temi all'interno di Barcolana per dimostrare come attraverso la professionalità e la passione delle veliste si possa contribuire al cambiamento verso una società più equa e resiliente".

Barcolana 55 vedrà a Trieste, alla vigilia della regata, anche la vincitrice della passata edizione, l'armatrice americana Wendy Schmidt. Intanto, ha informato Gialuz, sono già state superate le mille iscrizioni alla regata in programma l'8 ottobre. A partire da venerdì prenderanno il via "quasi 300 eventi in 10 giorni", tra musica, sport e Barcolana Sea Summit.

