Italia-Serbia, nuovo corridoio intermodale aumenterà scambi Iniziativa sviluppata da società Alpe Adria presentata oggi

(ANSA) - CAPRIVA DEL FRIULI, 15 SET - Offrire una nuova connessione intermodale tra la Serbia e l'Italia, per avviare lo sviluppo di nuovi flussi commerciali da e per entrambi i Paesi.

E' l'obiettivo del corridoio italo-serbo promosso dalla società Alpe Adria e inaugurato oggi alla presenza del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, del Segretario di Stato Serbo Mihajlo Mišić, e dell'assessore regionale del Fvg alle Infrastrutture Cristina Amirante e del segretario generale di AdSP.

Il nuovo corridoio tra l'Italia, l'Unione Europea e Balcani occidentali, che si avvierà a settembre, è stato promosso dalla società Alpe Adria, "booster" dell'intermodalità con headquarters a Trieste, per supportare le imprese di produzione di territori che interagiscono tra loro, anche attraverso gli hub del Friuli Venezia Giulia e la Serbia centrale (Belgrado).

L'inaugurazione dell'iniziativa, per l'avvio della quale è stato siglato un protocollo, è stata l'occasione per un dibattito sulle nuove frontiere della logistica e dell'intermodalità.

Nel concreto, ha spiegato l'ad di Alpe Adria, "a fine settembre 2023, saranno avviate le partenze di treni merci tra Cervignano, quale gateway di rilancio verso le regioni del centro-nord Italia e del nord Europa, e Belgrado, per trasportare manufatti prodotti nel Nord-Est Italia utili alla costruzione di grandi opere civili in Serbia".

"L'avvio di nuovi collegamenti ferroviari tra l'Interporto di Cervignano del Friuli e la Serbia - ha commentato l'assessore regionale del Fvg Amirante - aprono una nuova porta alla nostra regione riguardo alla capacità di essere un polo logistico strategico in Europa".

"La cosa più importante è la partnership tra la regione e Friuli Venezia Giulia e Serbia per rafforzare soprattutto la collaborazione tra i piccoli imprenditori serbi ed italiani - ha chiosato il Vice ministro serbo Segretario di Stato Serbo Mihajlo Mišić - pe rafforzare il nostro interscambio e ciò si può fare solo con una forte infrastruttura come questa". (ANSA).