Migranti: Piantedosi, 13.700 ingressi dal Friuli quest'anno 'Attivato un meccanismo di trasferimento sistematico'

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Con un trend in crescita che si è iniziato a registrare dal 2021, nei primi otto mesi dell'anno in corso risultano aver fatto ingresso nella Regione Friuli Venezia Giulia 13.700 migranti. In tale contesto, per garantire la tenuta del sistema di accoglienza, è stato attivato un meccanismo di trasferimento sistematico dei migranti presso centri ubicati in altre regioni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera.

(ANSA).