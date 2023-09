Vela: Go to Barcolana from Slovenia - I feel Slovenia Regata di avvicinamento dedicata ai velisti sloveni

(ANSA) - TRIESTE, 08 SET - Torna per l'ottava volta la "Go To Barcolana from Slovenia - I Feel Slovenia", la regata di avvicinamento a Barcolana dedicata ai velisti sloveni organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con il Club Nautico Triestino Sirena - Tržaški Pomorski Klub Sirena, Federazione Slovena Vela - Slovenska Jadralna Zveza, la Confederazione dei Circoli Sportivi Sloveni in Italia - ZSŠDI.

La partenza è prevista per sabato 7 ottobre (h.11) da Isola (Slovenia), con arrivo nel pomeriggio davanti a Piazza Unità d'Italia seguito dalla tradizionale festosa premiazione.

Quest'anno in acqua ci sarà anche la flotta internazionale dei monotipi L30 che nei giorni prima della Barcolana sarà impegnata nel campionato mondiale a Isola.

"La Slovenia ha sempre avuto un ruolo centrale in Barcolana - ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz - non solo per le gesta sportive dei numerosi timonieri e skipper, ma soprattutto per l'appassionata partecipazione dei tanti velisti e amatori che ogni anno arrivano a Trieste per diventare parte di quell' unico grande equipaggio che è Barcolana, unito dall'amore per il nostro sport e dalla voglia di condividerlo".

La Go To Barcolana from Slovenia ha ispirato una seconda regata di avvicinamento da Ravenna a Trieste e ha rafforzato l'amicizia con il mondo nautico sloveno.

La Go to Barcolana From Slovenia è una veleggiata transfrontaliera che unisce due Paesi in un unico Golfo - commenta il Presidente di TPK Sirena Igor Filipčič - È una regata aperta a tutti, che siamo orgogliosi di riproporre".

Le iscrizioni si apriranno il 13 settembre sul sito della manifestazione. Le iscrizioni alla Barcolana55 presented by Generali sono invece aperte sul sito di Barcolana fino al 7 ottobre. (ANSA).