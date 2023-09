Fvg come laboratorio per depotenziare stress operatori sanitari Progetto rete Hph coordinato da Arcs sarà presentato a Vienna

(ANSA) - UDINE, 08 SET - Il Friuli Venezia Giulia è un laboratorio di pratiche innovative per affrontare e depotenziare lo stress cronico degli operatori della sanità: i risultati dei lavori intrapresi saranno presentati a Vienna il 20 settembre all'apertura della 29a Conferenza della rete HPH internazionale.

Questo progetto, spiega una nota, pone il Fvg all'avanguardia internazionale nell'innovazione dei paradigmi culturali adottati per la risoluzione dei problemi sanitari. "Aver cura di chi ci cura" è il titolo di questo percorso organizzato e promosso dalla rete Hph (Health Promoting Hospitals & Health Services) e che la direzione centrale salute del Fvg ha affidato ad Arcs, Azienda regionale di coordinamento per la salute.

"Per risolvere la crisi del sistema sanitario - afferma Joseph Polimeni, direttore generale di Arcs - servono risorse, ma occorre per prima cosa riprendersi cura di chi cura, ovvero degli operatori sanitari che vivono costantemente e quotidianamente in una condizione di stress cronico ulteriormente appesantita dall'eredità della pandemia".

È scientificamente provato - aggiunge la nota - che lo stress è una condizione di reattività positiva in determinate situazioni. Ma quando diventa cronico va a intaccare l'equilibrio della salute fisica, della mente e delle relazioni sociali. La rete Hph, che vede il Friuli Venezia Giulia coordinatore nazionale per l'Italia, ha il mandato dell'Oms per progettare i sistemi di riorentamento dei servizi sanitari con l'obiettivo di farli diventare più aderenti ai bisogni e alle necessità di salute dei cittadini.

All'interno di questa strategia Arcs promuove un percorso di aggiornamento scientifico multiprofessionale, nato nel 2021 a seguito di un protocollo di collaborazione con gli ordini di medici e psicologi, e l'11 settembre si avvierà la seconda edizione, attraverso il quale saranno formate squadre di operatori sanitari interne alle aziende sanitarie per diffondere la conoscenza e l'adesione a questi nuovi paradigmi. (ANSA).