Serbia: Slobodan Cvetkovic nuovo ministro dell'economia Subentra a Rade Basta, destituito in luglio

(ANSA) - BELGRADO, 06 SET - In Serbia il parlamento ha approvato oggi la nomina di Slobodan Cvetkovic a nuovo ministro dell'economia. I voti a favore sono stati 148, i contrari due.

Cvetkovic subentra a Rade Basta, destituito lo scorso luglio per importanti differenze di vedute sulla linea del governo presieduto dalla premier Ana Brnabic. In particolare, Basta si è detto a più riprese a favore dell'adesione della Serbia al regime di sanzioni internazionali contro la Russia, sulle quali Belgrado resta contraria invocando i propri interessi nazionali, in primis l'appoggio di Mosca sul Kosovo e la fornitura di prodotti energetici a prezzi di grande favore.

Cvetkovic, 49 anni, del Partito socialista serbo (Sps), è stato a lungo direttore della Fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad, la maggiore rassegna del settore nella regione balcanica alla quale partecipa regolarmente anche l'Italia. La premier Brnabic, che ha proposto la nomina di Cvetkovic al dicastero dell'economia, ha sottolineato la sua grande esperienza nell'organizzazione di grandi eventi e manifestazioni, in vista di EXPO 2027, l'esposizione specializzata assegnata a Belgrado nelle scorse settimane.

(ANSA).