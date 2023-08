Inventori in piazza spiegano la scienza alla Maker faire Trieste Il 2 e 3 settembre previsti anche esperimenti e laboratori

(ANSA) - TRIESTE, 29 AGO - Un'occasione per raccontare la scienza in modo semplice e promuovere la divulgazione scientifica. Un viaggio attraverso la creatività e la tecnologia, con accompagnatori d'eccezione come inventori, creativi, scienziati e soprattutto maker, che arriveranno a Trieste con attrazioni tecnologiche, esperimenti e laboratori: è la 'Maker faire Trieste", la due giorni dedicata all'ingegno in programma il 2 e 3 settembre in piazza Unità d'Italia.

L'iniziativa, presentata lunedì e giunta alla decima edizione, è promossa da Ictp e Comune di Trieste, con il supporto della Regione Fvg. Attesi più di 200 maker, dal Fvg ma anche da altre regioni e da Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Tra gli appuntamenti previsti, il Science Picnic, un settore dedicato alla scienza interattiva con un programma di incontri con ricercatori, esperimenti, spettacoli e laboratori didattici.

Domenica, inoltre, ospite della fiera, Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino e "padre spirituale" dei maker italiani, per parlare del futuro di tecnologia e innovazione.

Obiettivo dell'iniziativa, spiegano i promotori, è "promuovere la divulgazione scientifica in modo da favorire la consapevolezza dell'importanza della ricerca quale fattore di crescita per la società mostrando l'impatto del lavoro dei maker e innovatori anche sulla vita quotidiana delle persone, suscitare soprattutto nei giovani, l'interesse per la ricerca e le carriere scientifiche, avvicinare sempre più la scienza e la creatività al mondo economico".

In piazza Unità d'Italia per due giorni si potrà così vedere una grande scacchiera per grandi e piccoli scacchisti; un treno, in scala ridotta elettrico e anche un trenino in perfetta scala 1:22,5 oppure uno costruito in mattoncini comandato da microcontrollori autoassemblati. O infine un razzo, sparato con un propellente fatto di sola aria e acqua, che solcherà il cielo mentre scienziati e bambini ne analizzano la traiettoria.

(ANSA).