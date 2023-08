Rosolen, soddisfazione da Fvg per accordo su valle idrogeno Il progetto prevede un cofinanziamento europeo di 25 milioni

(ANSA) - TRIESTE, 04 AGO - "La giunta regionale accoglie con estrema soddisfazione la notizia della sottoscrizione dell'accordo di finanziamento per il progetto transfrontaliero della Hydrogen valley, che premia l'impegno e la convinzione dell'intero sistema territoriale regionale nel lavorare in maniera coesa per costruire le basi di una Valle dell'idrogeno su scala transnazionale accelerando il processo di transizione energetica". È il commento dell'assessore regionale al l'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen in merito alla firma del contratto di cofinanziamento europeo di 25 milioni di euro, concesso a titolo di sovvenzione, per il progetto "North adriatic hydrogen valley" (Nahv) che vede coinvolto il Friuli Venezia Giulia assieme a Slovenia e Croazia.

L'accordo è stato sottoscritto dall'azienda slovena Hse, in qualità di soggetto coordinatore, con l'impresa comune europea Clean hydrogen partnership, partenariato pubblico privato istituito dalla Commissione europea assieme alle associazioni europee Hydrogen Europe e Hydrogen research.

Il progetto Nahv risponde alla necessità di decarbonizzare i principali settori industriali (uno degli obiettivi chiave del Green deal europeo) e ha ricevuto la valutazione più elevata tra le proposte presentate a bando, tanto da meritare da parte della Commissione europea la definizione di "Flagship".

Come ha dichiarato Rosolen, "grazie alla fiducia e collaborazione reciproca con Slovenia e Croazia, partner essenziali nella costruzione di una visione lungimirante di crescita sostenibile a livello transnazionale, la nostra regione conferma un esempio a livello europeo per un'economia basata anche sull'impiego dell'idrogeno quale vettore energetico del futuro".

L'assessore ha ricordato successivamente le misure che sono in atto o che sono in procinto di essere avviate dall'amministrazione regionale in questo ambito. Su tutte, i 24 milioni di euro stanziati complessivamente in assestamento per la Valle dell'idrogeno: 10 milioni per integrare il contributo nazionale che sarà destinato al Friuli Venezia Giulia per la realizzazione del "progetto bandiera idrogeno" all'interno del Pnrr; altri 14 milioni per la riconversione di aree industriali dismesse attraverso la creazione di centri di produzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili. (ANSA).