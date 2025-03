Trust Your Taste, Choose European Quality": l'arte dei salumi a portata di click

Un viaggio virtuale tra tradizione e innovazione per scoprire le eccellenze della carne suina europea. Esperti del settore svelano tecniche, ricette e curiosità in un format digitale accessibile a tutti.

Una nuova opportunità formativa per appassionati di gastronomia e professionisti arriva sul web grazie ad Acadèmia.tv. La campagna "Trust Your Taste, Choose European Quality", promossa da Assica e co-finanziato dall'Unione Europea, ha infatti lanciato una nuova serie di video-lezioni teoriche e pratiche interamente dedicate alla carne suina e ai salumi, in stretta collaborazione con AcademiaTV, piattaforma digitale di formazione culinaria.

Il corso è diviso in 3 moduli (Salumi Crudi, Salumi Cotti e Carne suina), di cui il primo sui Salumi Crudi, disponibile da subito, si propone di svelare i segreti dei tagli e delle lavorazioni della carne di maiale, con particolare attenzione a salame e pancetta, prodotti d'eccellenza della tradizione norcina italiana.

A guidare gli utenti in questo percorso gastronomico saranno tre esperti del settore: Alex Revelli Sorini, gastronomo e storico della cucina, Alex Lo Stocco, rinomato pizzaiolo, e Francesca Guastella, specialista della pasta fresca.

"Conoscere l'anatomia del maiale è fondamentale per capire come nascono i salumi e come valorizzare la carne suina in cucina", spiegano i promotori dell'iniziativa. La masterclass affronta temi cruciali come l'utilizzo delle diverse parti del maiale, le tecniche di stagionatura, i metodi di conservazione e i trucchi per esaltare questi ingredienti nelle preparazioni casalinghe.

"Con questa Academy vogliamo raccontare non solo prodotti, ma un'intera cultura gastronomica europea che merita di essere conosciuta e valorizzata", afferma Alex Revelli Sorini.

Ph. Copyright AcademiaTV

Guarda qui l’introduzione al primo modulo del corso “Salumi Crudi” con Alex Revelli Sorini