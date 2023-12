MSC Lighthouse: La Magia delle Crociere MSC a Milano

Un'Esperienza Unica in Via Capelli 2 - Dal 15 dicembre al 12 gennaio, immergiti nell'atmosfera incantevole delle vacanze MSC Crociere con il primo Temporary Store della compagnia.

Milano, 14 dicembre 2023 – Questa data segna l'apertura del primo Temporary Store di MSC Crociere nella vibrante zona di Gae Aulenti, con l'inaugurazione ufficiale di "MSC Lighthouse". Posizionato strategicamente in via Capelli 2, la via pedonale che collega Corso Como e Piazza Gae Aulenti, questo spazio unico sarà accessibile al pubblico dal 15 dicembre al 12 gennaio 2024, offrendo un'opportunità straordinaria per immergersi nell'esperienza di una vacanza MSC.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha presieduto l'inaugurazione con un esclusivo aperitivo su invito. Dalla seconda settimana di dicembre, il temporary store sta aprendo le sue porte al pubblico, invitando gli appassionati a sperimentare le emozioni di una crociera attraverso l'innovativa tecnologia immersiva, giochi di luce interattivi e altri effetti speciali.

Massa ha condiviso l'entusiasmo di realizzare un sogno a lungo custodito: portare l'esperienza delle crociere MSC nelle città non bagnate dal mare. Descrivendo le crociere MSC come adatte a tutti i gusti e budget, ha sottolineato che il temporary store fornirà un assaggio realistico e divertente di ciò che potrebbe accadere durante una crociera MSC, sfruttando le moderne tecnologie di realtà virtuale.

Il MSC Lighthouse, un rifugio magico che ricrea le atmosfere incantevoli delle vacanze MSC Crociere, si ispira all'iconico faro bianco e rosso di Ocean Cay MSC Marine Reserve, un'isola delle Bahamas trasformata dalla compagnia da un sito industriale in disuso a un paradiso incontaminato. Attraverso giochi di luce coinvolgenti e visori tridimensionali, i visitatori potranno sperimentare l'illusione di trovarsi in riva al mare o sul suggestivo "Ponte dei Sospiri" di una nave MSC, ammirando l'immensità del mare, l'isola di Ocean Cay o la navigazione nei fiordi norvegesi.

Un tour virtuale consentirà ai partecipanti di "salire a bordo" di una delle 22 navi MSC, passeggiando tra spazi pubblici, negozi, lounge bar, ristoranti e ponti esterni con piscine. Il temporary store, un autentico spazio esperienziale, sarà il palcoscenico di eventi esclusivi durante le festività natalizie, coinvolgendo agenzie di viaggi, partner e dedicando una serata speciale ai soci "Diamond", i fedeli crocieristi MSC.

Particolare attenzione è stata dedicata all'allestimento delle vetrine esterne del temporary store, caratterizzate da un imponente videowall di 68 metri quadrati, che riprodurrà in timelapse le 24 ore di una calda giornata caraibica vissuta a bordo di una nave MSC. Il temporary store ospiterà anche un angolo dedicato ai prodotti a marchio MSC, tra cui cappelli, tazze, t-shirt e felpe, oltre alle maglie delle squadre di Serie A sponsorizzate dalla compagnia.

L'attenzione si estende anche all'MSC Foundation, la fondazione senza scopo di lucro del gruppo MSC, che presenterà progetti umanitari, di conservazione marina e di sviluppo sostenibile a livello globale. Sfruttando la portata globale di MSC e la sua conoscenza unica del mare, la fondazione si impegna a proteggere e coltivare il nostro pianeta blu, la sua gente e il nostro patrimonio culturale condiviso.

Gli orari di apertura dell'MSC Lighthouse, dal 15 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024, saranno i seguenti: