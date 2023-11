In visita a MADE expo: Innovazione, networking, business e formazione

ISPIRAZIONI, SUGGESTIONI, FORMAZIONE: un ricco calendario di eventi

I visitatori della prossima edizione di ME-MADE expo potranno scegliere tra le tante iniziative che mettono al centro del dibattito visioni e concezioni innovative della progettazione edilizia e urbanistica.

Nei 4 giorni di manifestazione non mancheranno stimoli e occasioni per ingegneri, architetti, tecnici e professionisti del comparto per ampliare prospettive e contatti, grazie ad eventi e convegni condotti da esperti e speaker di fama internazionale. Tre i macro-temi di riferimento: innovazione e sostenibilità, driver di tutto il progetto di mostra, e normative, indispensabili per districarsi in un settore in continuo cambiamento.

Irrinunciabile per chi si occupa di progettazione, ma non solo, l’evento Unbuilt. 20 architetti internazionali racconteranno i loro progetti “non costruiti”. Da non perdere le lectio magistralis dei due Ambassador di MADE expo, Winy Maas e Carlo Ratti, le due archistar cui sarà dedicata un’area speciale - Archibox - per la presentazione di video inediti sui loro progetti e l’architettura del futuro.

Altra lectio magistralis da mettere in agenda quella di Patricia Viel, chiamata da Fondazione Promozione Acciaio per parlare delle soluzioni architettoniche innovative per l’acciaio.

Per i professionisti che intendono riflettere e sul complesso tema della transizione energetica e cercano un approfondimento sulle principali tendenze del settore edile, il programma di THE PLACE TO BUILD offrirà un focus sia su costruzioni che su involucro, con affondi sul mercato immobiliare, materiali inediti, facciate, BIM, oltre ad ospitare la 9° Conferenza annuale Passivhaus, lo standard costruttivo che garantisce il massimo efficientamento energetico e un impatto ambientale minimo.

All’interno del ciclo RE | RE-GENERATION | REAL ESTATE si terranno tre incontri dedicati al real estate e alla filiera manifatturiera, un percorso tra scenario italiano, hospitality e la nuova immagine di Milano.

Il percorso di progettazione Design for circularity - Call for Challenges, realizzato in collaborazione con la Scuola di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano proporrà nello spazio ‘Millennial’ – un workshop che vedrà coinvolti giovani studenti della Facoltà di Architettura e sette aziende del settore. Nella stessa area si terrà Relive 2023. UrbE-Scape, in collaborazione con Sitda - Società Italiana Tecnologia dell’Architettura - workshop che metterà al centro l’attività di progettazione per proporre nuovi approcci e modelli per la rigenerazione dello spazio pubblico.

POSITIVE SINERGIE: MIBA

Made expo fa parte di MIBA, Milan International Building Alliance, l’evento che riunirà quattro manifestazioni: GEE – Global Elevator Exhibition, interamente dedicato alla mobilità orizzontale e verticale, MADE expo, evento leader in Italia per il mondo delle costruzioni, SMART BUILDING EXPO, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica e SICUREZZA, evento fieristico di riferimento in Italia e tra i primi in Europa dedicato a security & fire. Fil rouge della proposta espositiva globale, soluzioni, materiali e tecnologie proposte da comparti fondamentali per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione dell’edificio tra innovazione, efficienza energetica e sostenibilità

MADE expo, da mercoledì 15 a sabato 18 novembre 2023

9.00 – 18.00

Fiera Milano, Rho (MI)

Il ticket di ingresso a MADE 2023 permette di visitare anche le altre tre

manifestazioni di MIBA – Gee|Global Elevator Exhibition, SICUREZZA e

SMART BUILDING EXPO – che si svolgono in contemporanea dal 15 al 17

novembre 2023.

