Archive Stories: quando i documenti parlano, la storia si ascolta!

Eleonora Pimentel Fonseca: la penna della Rivoluzione In questo episodio di ArchiveStories, raccontiamo la straordinaria storia di Eleonora Pimentel Fonseca, protagonista della Rivoluzione partenopea del 1799. La narrazione trae origine dai documenti che attestano i pagamenti effettuati da Eleonora alla marchesa Sifola e a suo marito Marcello, per il fitto del quartino dove scrisse il suo Monitore Napoletano, primo giornale politico redatto da una donna. Attraverso le sue parole, Eleonora diffuse i principi di uguaglianza sociale e politica, trasformando la sua penna in uno strumento di lotta e rivendicazione.

Castel dell’Ovo: il rifugio della Sirena In questo episodio è Parthenope, mitica anima vitale di Napoli, a parlare. Identificandosi con il Castel dell’Ovo, simbolico luogo del suo rifugio, Parthenope racconta la storia e le trasformazioni di uno dei simboli più emblematici della città. La narrazione trae spunto dai documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, che attestano i lavori fatti nei secoli al castello. Dal mito dell’uovo incantato di Virgilio alle glorie di Lucullo, fino alle torri dei Normanni e alle ambizioni dei Viceré, la sirena ci guida in un viaggio unico tra storia e leggenda.

La Ruota della mente: gli Incurabili di Napoli In questo episodio, raccontiamo la storia di Giovan Francesco Pomarico, giovane paziente dell’Ospedale degli Incurabili, uno dei più antichi OPG di Napoli, e del leggendario “Mastro Giorgio”, figura controversa che ha ispirato il folklore napoletano. Ispirata dalle causali di pagamento registrate a nome del dottor Giorgio Cattaneo per la cura e l’assistenza ai pazienti “mentecatti”, la narrazione ci conduce nelle pieghe di una Napoli antica, testimone di fragilità umane e della complessa storia dell’assistenza psichiatrica nella città.

Il Gigante contro il Potere: la voce del popolo di Napoli In questo episodio, lo scrittore Maurizio De Giovanni dà voce al Gigante, la colossale statua che per secoli ha vegliato sul Palazzo Reale di Napoli, divenendo simbolo e voce del popolo. La narrazione si ispira ai documenti del 1807 custoditi nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, che attestano i pagamenti ad Angelo Pecoraro per la rimozione della statua. Dal dominio dei viceré alla Rivoluzione, il Gigante ha assistito a eventi storici e piccoli atti di resistenza, trasformandosi in un emblema della forza e della dignità di Napoli.

Dall'Italia all'America: la Grande Emigrazione Italiana - parte 2 In questo episodio di ArchiveStories, raccontiamo la storia di Ninella, emigrata italiana che nel 1911 scrive alla nonna per descrivere la sua nuova vita in America. Ispirata ai documenti custoditi nel Servizio Emigrati dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, la narrazione ci guida tra le feste di Harlem, la processione della Vergine del Carmelo e le difficoltà di crescere figli italiani in terra straniera. Ninella ci accompagna in un racconto intimo e nostalgico, tra tradizioni portate da casa e nuove sfide, mostrando la resilienza di chi ha trasformato un paese sconosciuto nella propria casa.

Dall'Italia all'America: la Grande Emigrazione Italiana - parte 1 In questo episodio di ArchiveStories, riviviamo un frammento della Grande Emigrazione Italiana attraverso le lettere di Peppino, un giovane che nel 1907 lascia l’Italia per salpare verso l’America. La narrazione trae spunto da un trafiletto pubblicitario custodito nel Servizio Emigrati dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, che celebra l’apertura della sua grande pescheria nel cuore di Manhattan. Attraverso il racconto di Peppino, scopriamo le emozioni, le speranze e le sfide di milioni di italiani che, come lui, hanno trasformato sacrifici e coraggio in nuovi inizi oltre l’oceano.

Numeri e diritti: la lotta delle donne al Banco di Napoli In questo episodio di ArchiveStories, raccontiamo la storia delle prime impiegate del Banco di Napoli: le "signorine" che, negli anni ’20, sfidarono i pregiudizi di un mondo costruito per gli uomini. Attraverso le notizie riportate nei Verbali del Consiglio di Amministrazione, emergono le loro battaglie per ottenere un diritto basilare: sposarsi senza perdere il lavoro. Con passione e determinazione, queste donne conquistarono un ruolo cruciale, segnando un’epoca di rivoluzioni silenziose in cui talento e tenacia femminili iniziarono a riscrivere le regole.

Arte e Carità: Il Teatro San Bartolomeo di Napoli Nel cuore di Napoli, tra le vie del porto, nel 1620 prende vita il Teatro San Bartolomeo, il primo teatro pubblico della città. Attraverso le voci di Orazio de Palmario e Tomaso Giliberto, operai documentati nell'Archivio Storico del Banco di Napoli, scopriamo come arte e beneficenza si unirono in questo luogo straordinario. Nato per portare musica e spettacolo a nobili e popolani, il teatro divenne il precursore del celebre Teatro San Carlo, inaugurando una nuova era per la cultura napoletana.

Pennelli ribelli: la rivoluzione di Giacinto Gigante In questo episodio di ArchiveStories, vi raccontiamo la storia di Giacinto Gigante attraverso gli occhi di Luigi Sommella, un muratore che nel 1851, come attestano i documenti custoditi nell'Archivio Storico del Banco di Napoli, lavorò a casa del pittore. Sommella ci regala uno spunto intimo e inedito sulla vita e l'arte di Gigante, il pittore che, sfidando l'Accademia e rifiutando la "maniera antica", catturò la bellezza autentica della vita quotidiana e della natura en plein air. Scopri come la sua "Scuola di vedute" ha segnato un'epoca e rivoluzionato l'arte napoletana, lasciando un segno indelebile nella storia.