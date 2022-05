Concorso 'Ragazzi speciali', vince dolce dedicato alla Puglia

(ANSA) - TERMOLI, 29 MAG - La squadra dell'Istituto Alberghiero "Tommaso Fiore" di Modugno-Grumo con un dolce dedicato alla Puglia, preparato da Floriana Accettura e Desiré Genchi, vince il Primo Concorso nazionale di pasticceria "Ragazzi speciali", disputato nel "Federico II di Svevia" di Termoli. L'iniziativa, organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Cioccolateria e Gelateria insieme alla scuola professionale della città adriatica, ha visto la partecipazione di una trentina di istituti provenienti da tutta Italia.

Al secondo posto l'alberghiero di Chianciano Terme con Samuele Bozzini ed Enrico Ferranti e le loro "Sensazioni Momentanee", il terzo posto è andato all'istituto "Presta Columella" di Lecce con il team Gianmarco Martena e Simone Mazzilli e il "Fruttone alle carrube" con pasta di mandorle e gelso moro.

Il concorso, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, mira a valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con programmazione differenziata provenienti dagli Istituti Professionali per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera d'Italia, nella cultura della pasticceria italiana e quella internazionale, interscambiando metodologie ed esperienze.

L'iniziativa ha previsto la realizzazione di un dolce di alta pasticceria che ha rappresentato la tradizione regionale o la città di provenienza.

Entusiasta il dirigente scolastico della scuola ospitante, Maria Chimisso, che ha ringraziato tutte le scuole partecipanti; Maurizio Santilli, responsabile internazionale del comparto scuole della Federazione di pasticceria ha evidenziato "il lavoro di rete con le realtà coinvolte e la capacità di tutti i ragazzi di mettersi in gioco in una manifestazione che vuole consolidare un percorso di sinergia e formazione su tutto il territorio nazionale".

