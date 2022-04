Distretti cibo, quello 'Olio evo molisano' è realtà

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - Il Distretto del cibo 'Olio evo molisano' è realtà. Lo rende noto l'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Molise Nicola Cavaliere.

"Terminati tutti i passaggi burocratici - spiega - adesso c'è solo da lavorare sodo per liberare nuove risorse e nuove idee, per rendere sempre più competitivo il neonato Distretto e valorizzare nel migliore dei modi questa nostra eccellenza.

L'importante è continuare a fare rete sul territorio con iniziative mirate, qualificate e allo stesso tempo aperte e inclusive. Il mio auspicio - aggiunge - è che lo spirito che ha accompagnato tale iniziativa possa essere preso da esempio per la nascita a catena di altri Distretti del cibo in Molise. C'è una legge regionale che offre un solido punto di riferimento e c'è una terra - conclude - ricca di tesori gastronomici e prodotti di elevata qualità, non mancano di certo le opportunità". (ANSA).