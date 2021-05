'Tintilia Wine Club', turismo Molise punta su enogastronomia

(ANSA) - TERMOLI, 31 MAG - Unire i produttori di Tintilia del Molise con i consumatori e promuovere il prodotto in ambito nazionale e internazionale. E' l'obiettivo del progetto 'Tintilia Wine Club' presentato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) nel corso della cerimonia conclusiva del press-tour 2021 che ha visto la partecipazione di giornalisti italiani specializzati in turismo e food. Con l'ufficializzazione del progetto legato al vitigno autoctono del Molise, anche un focus sul "turismo sostenibile" che ha visto gli interventi, tra gli altri, dell'assessore regionale al ramo Vincenzo Cotugno, dell'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere, della docente esperta di turismo Roberta Garibaldi, e di Marco Zollo, progettista di marketing territoriale.

Cotugno ha parlato di "cauto ottimismo" in merito alla promozione e valorizzazione del territorio nel momento in cui il Molise entra in 'zona bianca'. "I risultati stanno arrivando - ha detto - Noi ci crediamo fino in fondo.

"Bisogna innovare con continuità i prodotti offerti - ha dichiarato Roberta Garibaldi - Cresce in Italia il coinvolgimento attivo del viaggiatore. Il wine-trekking ha un aumento rilevante. C'è forte interesse ad abbinare esperienze enogastronomiche a mare o montagna, così come gli alberghi tematici. Ne è un esempio il wine resort". Luciano De Bonis, presidente del corso di laurea in Scienze turistiche dell'Unimol di Termoli, ha poi annunciato l'apertura a "partnenariati internazionali".

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati alcuni premi.

Giovanni Castellotti, studente di Roma, si è aggiudicato la targa per il concorso "Le Giovani penne". I riconoscimenti giornalistici per articoli pubblicati nel 2020 sono andati a Isabella Brega, caporedattore centrale di riviste e siti Touring Club Italiano, Raffaella Martinotti, channel manager, sezione viaggi del Tgcom24, e Camilla Rocca, giornalista di "So Wine So Food".

Premi speciali a Licia Colò, autrice e conduttrice televisiva, all'agenzia Ansa, a Rai 3 Molise, all'imprenditore Fabrizio Vincitorio presidente di "Moleasy", la rete degli alberghi diffusi del Molise, all'Università degli studi del Molise, Corso di Laurea in Scienze turistiche. Riconoscimento particolare alla giornalista radiofonica Rossella Iannone. La manifestazione, svoltasi a Villa Livia, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori comunali, da Termoli, Campomarino, Larino, Campobasso e imprenditori enogastronomici del territorio. Il barman Charles Flaminio ha presentato i due cocktail ideati per l'evento: il 'Tintilia cocktail' e il 'Negroni tintiliato'. (ANSA).