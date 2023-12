Tragedia nella notte a Campobasso, dove nell'incendio di una abitazione è morto un bambino di 9 anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati in ospedale al Cardarelli. E' accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia.

