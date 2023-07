Consiglio Molise: dentro Di Pardo, fuori Romagnuolo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 LUG - Cambia la composizione del nuovo Consiglio regionale del Molise. A due giorni dalla proclamazione degli eletti l'Ufficio elettorale presso la Corte d'Appello di Campobasso, dopo aver effettuato alcune verifiche, ha rettificato il seggio inizialmente attribuito a Aida Romagnuolo (Fratelli d'Italia) e lo ha assegnato a Roberto Di Pardo (della lista Il Molise in buone mani). E' stato lo stesso ufficio a comunicarlo con una nota firmata dal segretario Maria Mastandrea.

"Si comunica che l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso per le Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Molise del 25 e 26 giugno 2023 ha, in data odierna, provveduto, in via di autotutela, a rettifica dei voti residuati e a conseguente rideterminazione dei seggi spettanti alle liste 'Fratelli d'Italia' e 'Il Molise che vogliamo', con proclamazione a Consigliere regionale del candidato Roberto Di Pardo (lista 'Il Molise in buone mani') in sostituzione della candidata Aida Romagnuolo (lista 'Fratelli d'Italia') e con conferma della restante parte della proclamazione relativa al Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali effettuata in data 06/07/2023". (ANSA).