Concerto all'alba sul tratturo,mix tra folklore e tradizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 LUG - Un'orchestra composta da 30 elementi più voci in uno scenario particolare, il tratturo (zona Santo Stefano ndr), per salutare l'arrivo del nuovo giorno.

L'appuntamento con il 'Concerto all'alba' è domenica 9 luglio alle 5.30 a Ripalimosani (Campobasso). L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro studi musicali 'Mec', il Circolo musicale 'Pietro Mascagni', l'Associazione 'Il costume dell'anima' di Longano (Isernia) e la 'Nuova proloco Ripalimosani'.

"Un concerto di altissimo livello - ha detto il sindaco Marco Giampaolo presentando l'evento - ma anche l'occasione per promuovere le nostre tradizioni insieme ad altri territori". "Il mandolino, il tratturo, il folklore e le nostre tradizioni viaggiano insieme e il concerto all'alba unisce tutti questi valori inestimabili - le parole di Antonella Gatta presidente dell'associazione longanese - garantisco che vale la pena alzarsi presto per venire ad ascoltare, a guardare, a sentire i profumi dell'alba e emozionarsi in un contesto quasi magico".

"Un' orchestra composta da 30 maestri - ha aggiunto il Maestro Antonio Di Lauro, direttore artistico dell'evento - che metteranno il loro sapere e la loro abilità in questo concerto, ma soprattutto il loro cuore. Le luci dell'alba li faranno splendere su quello che per noi è radice, il tratturo. Il luogo in cui si ammassava la canapa per fare le funi, attività che ha fatto di Ripalimosani un'eccellenza nell'artigianato e nel commercio". (ANSA).