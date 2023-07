A Termoli va in scena il Carnevale estivo

(ANSA) - TERMOLI, 08 LUG - Il Carnevale di Larino scende in spiaggia a Termoli per un evento unico nel suo genere. I giganti di cartapesta, realizzati a mano dalle associazioni frentane, sono arrivati sul lungomare nord della città per la sfilata lungo viale Cristoforo Colombo che costeggia la centralissima spiaggia di Sant'Antonio per un'edizione estiva dei festeggiamenti carnevaleschi. Il Comune di Termoli con le associazioni frentane hanno voluto riproporre l'evento che tanto successo ha ottenuto a Larino.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Eventi, Arte e Spettacolo con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo della città adriatica e la collaborazione dell'Associazione "Larinella" organizzatrice della manifestazione larinese.

L'obiettivo, rendere il carnevale frentano sempre più momento culturale e di aggregazione di spicco nel panorama nazionale, promuovendo la cultura della cartapesta.

Alla manifestazione partecipano le associazioni che si occupano della costruzione dei carri: Officina dell'Arte, Gioventù Frentana, Gatti Randagi, Carnaval, Selvaggi e Trebbiatori) i gruppi coreografici e due scuole di danza di Termoli. Il lungomare termolese che ospita i carri sarà chiuso al traffico. (ANSA).