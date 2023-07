Sanità: Molise, medici stranieri a supporto colleghi locali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - Arrivano altri due medici stranieri a supporto dei colleghi locali per le attività negli ospedali molisani. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), dopo aver approvato la relativa graduatoria dell'Avviso pubblico per soli titoli, ha formalizzato l'assunzione a tempo determinato di due specialisti in Ginecologia e Ostetricia in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi.

In diverse circostanze Avvisi e bandi di concorso per il reclutamento di personale medico sono andati deserti, situazione che ha 'costretto' l'Asrem a rivolgersi a quelli stranieri.

(ANSA).