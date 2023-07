Cciaa Molise, ok a protocollo intesa contrasto caporalato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 LUG - La Camera di commercio (Cciaa) del Molise ha condiviso il Protocollo d'intesa per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, che ha come capofila la Prefettura di Campobasso. In tale ambito è operativo un Tavolo permanente composto da rappresentanti di numerosi Enti.

L'organismo effettua un'attività di monitoraggio del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, attraverso la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite dagli studi e dalle ricerche effettuate dall'Università del Molise, dalle rilevazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria, dalle attività di prevenzione e contrasto effettuate dalle forze dell'ordine. (ANSA).