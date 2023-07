Musica, torna Borgo in Jazz, 17 concerti per decima edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 LUG - Torna Borgo in Jazz e compie dieci anni. Il festival itinerante è uno degli appuntamenti fissi dell'estate molisana, ma rispetto al passato il cartellone è molto più ricco: dal 5 luglio al 13 agosto 17 concerti organizzati in dieci centri storici della regione (San Giuliano del Sannio, Baranello, Guardialfiera, Spinete, Ripalimosani, Sepino, Ferrazzano, Isernia, Pietracupa, Gambatesa) avranno come protagonisti grandi artisti come Joe Farnsworth, Javier Girotto, Gabriele Mirabassi, Greta Panettieri, Giovanni Amato, Dario Deidda, Vince Abbracciante, Aldo Zunino e Andrea Pozza.

Nata nel 2014 da un'iniziativa del sassofonista molisano Nicola Concettini, organizzata dall'Associazione Borgo in Jazz di Gambatesa, la manifestazione ha riscosso negli anni sempre maggior successo unendo alla promozione del jazz la valorizzazione dei luoghi, l'arte e l'enogastronomia regionale.

Per l'edizione di quest'anno tra le novità anche le partnership con realtà del territorio nazionale: il Premio Massimo Urbani, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, il Monfrà Jazz Festival gestito dalla Accademia Europea d'Arte Le Muse, l'Associazione Musicamdo di Camerino.

Il programma del festival parte mercoledì prossimo 5 luglio da San Giuliano del Sannio dove alle 17.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione, seguita alle 20 dal concerto del Ferri, Quirico, Venditti Trio e alle 21 dalla cena con una jam session aperta a tutti i musicisti. Il 15 luglio il festival raggiunge il borgo di Baranello dove si esibirà il Marco Mancini Trio. Il 16 luglio tappa a Guardialfiera con il live dei The Big Easy Apple e il 19 luglio a Isernia, dove si terrà un omaggio a Federico Fellini con il concerto della New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini, special guest il clarinettista Gabriele Mirabassi.

Il 26 luglio a Spinete arriva il batterista statunitense Joe Farnsworth, in trio con Giulio Scianatico e Bruno Montrone. Il 28 luglio a Ripalimosani doppio concerto: alle 22 protagonista il duo formato dal sassofonista argentino Javier Girotto e dal fisarmonicista Vince Abbracciante, mentre alle 23.30 sarà live la formazione AnyIdeas? 4tet seguita da una jam session. (ANSA).