Martiri di Fornelli, lo Stato pagherà le famiglie delle vittime

(ANSA) - FORNELLI, 04 LUG - 'Martiri di Fornelli, lo Stato italiano pagherà le famiglie delle vittime. È stato pubblicato il decreto ufficiale". Lo rende noto il sindaco del paese molisano, Giovanni Tedeschi. Il 4 ottobre 1943 a Fornelli (Isernia) i tedeschi uccisero, per rappresaglia, sei cittadini tra cui il podestà che, immolandosi, salvò la vita a quattro fornellesi. "Si conclude definitivamente una vicenda che renderà onore e merito a tutti i familiari dei 'Martiri di Fornelli', trucidati ingiustamente dalla foga nazista. Un percorso iniziato diversi anni fa - ricorda in una nota il sindaco di Fornelli Giovanni Tedeschi - quando il comune intententò una causa contro la Repubblica federale tedesca, chiedendo la condanna e un importante risarcimento economico. Con il decreto emanato dal governo si è concretizzata la possibilità di rendere esecutiva la sentenza di condanna nei confronti della Repubblica federale tedesca - commenta Tedeschi - Nessuno o in pochi avevano creduto a questa possibilità di ottenere giustizia e di ricevere il risarcimento del danno subito".

"Una vittoria storica contro la Repubblica federale tedesca che mostra ancora una volta la lungimiranza della nostra amministrazione comunale. Tutti i parenti delle vittime dei Martiri di Fornelli riceveranno, con le modalità indicate dal decreto del governo, il giusto indennizzo per il torto subito.

Un riconoscimento che ripaga solo in parte il dolore e la violenza nei confronti della nostra comunità. Intanto - conclude Tedeschi - giustizia è stata fatta e nei prossimi giorni il comune di Fornelli comunicherà in maniera più dettagliata ai familiari delle vittime, le modalità per l'ottenimento dei risarcimenti". (ANSA).