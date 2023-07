Lancellotta (FdI) in Commissione parlamentare femminicidio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 LUG - La deputata molisana Elisabetta Lancellotta (FdI) è stata designata membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La nomina è stata ufficializzata con una comunicazione del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. La Commissione è stata istituita il 9 febbraio 2023 e in questa legislatura, per la prima volta, è diventata bicamerale.

"È un motivo di grande responsabilità e onore la nomina quale componente della Commissione - il commento della parlamentare - Ringrazio il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti, per la fiducia accordatami. Sento la responsabilità della nomina e assicurerò il massimo impegno nei confronti di un tema che va affrontato con il lavoro, la forza e la tenacia, al fine di debellare un terribile fenomeno di cui sentiamo troppo spesso parlare. C'è una rivoluzione culturale da portare avanti sul tema. Il nostro compito - conclude - è quello di dare concretezza ad azioni che non restino soltanto dei principi, al fine di contrastare una condotta infima, vile e criminale". (ANSA).