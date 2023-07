Europe Direct, evento digitale 'La voce dell'Ucraina in Ue"

(ANSA) - SULMONA, 04 LUG - Lo scenario europeo è scosso da agitazioni e preoccupazioni causate dalla guerra della Russa in Ucraina. La situazione è in continua evoluzione e lo shock che l'impatto ha avuto sull'attività economica è difficile da calcolare. Molte sono le incertezze che riguardano il panorama europeo come quello geopolitico, sociale e quello legato al commercio.

Quali prospettive si aprono per l'Unione Europea? Gli Europe Direct Maiella, Abruzzo, Chieti e Molise, Centri di informazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, organizzano un evento digitale per coinvolgere la cittadinanza e discutere sugli aspetti connessi a guerra in Ucraina e il suo profondo impatto sull'Unione Europea, in particolare l'Italia.

Punto centrale dell'evento, dal titolo "La Voce dell'Ucraina In Unione Europea", previsto per il 6 luglio dalle 15, sarà capire quale sarà il futuro dell'Unione Europea e in che modo si sta muovendo per rispondere adeguatamente al conflitto e alle sue conseguenze. Questo incontro offre una riflessione analitica, informata, aggiornata sulle cause, gli sviluppi, gli effetti e le conseguenze di una guerra che segnerà per molto tempo le vite dei cittadini europei. Interverranno: Fabrizio Spada, funzionario del Parlamento europeo, Ufficio in Italia; Antonio Parenti, Direttore Commissione europea, Rappresentanza in Italia (Tbc); Alessandro Giordani, Capo Unità reti negli Stati membri Commissione europea, DG Comunicazione; Ferdinando Nelli Feroci, presidente Istituto Affari Internazionali; Maurizio Canfora, vice direttore Dgue Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.

Al termine, i partecipanti della comunità ucraina, presenti nelle due regioni coinvolte (Abruzzo e Molise) e sul territorio nazionale, potranno intervenire ponendo domande ai relatori o anche attraverso condivisione di testimonianze. Sarà possibile collegarsi all'evento digitale tramite la piattaforma di Google Meet, utilizzando il link https://meet.google.com/eyr-hgtw-avj .

