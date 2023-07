Chieti, riparte navetta gratuita parcheggio-ospedale

(ANSA) - CHIETI, 03 LUG - È stato riattivato oggi a Chieti il bus navetta gratuito che collega l'area pubblica comunale da 140 posti auto di via Montello, nella zona vicina al Villaggio Mediterraneo, e l'ingresso del policlinico "SS. Annunziata" di Chieti, un servizio no stop ogni 15 minuti, dalle ore 9 alle 13, dal lunedì al venerdì per consentire ai cittadini di raggiungere agevolmente l'ospedale.

Il servizio è offerto dall'Asl Lanciano Vasto Chieti, il Comune di Chieti contribuisce al progetto con una tariffa calmierata per la sosta, pari a 1 euro per mezza giornata, sia al mattino che al pomeriggio, mentre per l'intera giornata è di 2.50 euro. L'iniziativa è parte di un progetto più ampio finalizzato a migliorare la fruibilità della struttura, e ridisegna tutte le aree adibite a parcheggio a servizio dei cittadini, del personale dipendente e degli addetti alle manutenzioni, nonché degli universitari specializzandi. Un secondo step, pure di attivazione immediata, consiste nel ripristino della sosta a pagamento nell'area sita a sud-est del nosocomio, con una disponibilità di parcheggi a pagamento pari a circa 240 stalli. La gestione del pagamento verrà gestita tramite l'installazione di una cassa automatica e supervisione, all'occorrenza, del personale addetto al servizio di vigilanza. Contestualmente verranno meglio definite, previo adeguamento della viabilità con barriere di accesso-uscita e segnaletica orizzontale e verticale, le aree di sosta riservate al personale dipendente, che prevedono circa 300 stalli. Una analoga e più precisa definizione riguarda l'area di sosta per dializzati e personale addetto alla manutenzione.

Fra circa tre mesi, è prevista una terza iniziativa finalizzata a consentire principalmente agli utenti esterni la sosta nei parcheggi, previo pagamento di una tariffa oraria da definire.

(ANSA).