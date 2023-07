Unimol, al via da oggi immatricolazioni e iscrizioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 LUG - Al via da oggi all'Università del Molise le immatricolazioni al primo anno e le iscrizioni agli anni successivi che potranno essere effettuate attraverso procedure online fino al prossimo 29 settembre. L'offerta formativa 2023-2024 si è arricchita di sei nuovi corsi di studio: 4 le novità per le lauree triennali, 2 le new entry magistrali. Sicurezza e Sostenibilità delle Costruzioni, Diritto e nuove tecnologie, Scienze psicologiche e Tecniche di radiologia medica, i corsi di studio triennali; Management dello sport, Nutrizione e biosicurezza degli alimenti, le novità magistrali. L'Unimol offre un'ampia scelta tra 40 corsi di studi: 19 triennali, di cui un doppio titolo internazionale con l'Albania, 18 magistrali, di cui due in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e tre magistrali a ciclo unico. (ANSA).