Larino, cartellone estivo al via con Adrifest dal 7 luglio

(ANSA) - LARINO, 01 LUG - Il cartellone dell'estate 2023 a Larino è all'insegna di eventi di rilievo. Tra i primi appuntamenti spicca l'Adrifest, il festival di arte, musica e spettacolo in programma a Palazzo Ducale dal 7 al 22 luglio. Tra installazioni luminose, mostre e performance giungeranno gli artisti e musicisti Keziat, Giuseppina Ciarla, Enzo Favata, Pasquale Mirra, Javier Girotto, Alessandro Gwis, Marco Molino, Luca Ciarla, Irida Gjergji, insieme ai Vitamina Circus, Vincenzo Lombardi e Marina Comandini, moglie del fumettista Andrea Pazienza.

Sempre a luglio, il 21, la Notte dei Balocchi, evento riservato ai più piccoli, il 29 luglio concerto della Riserva Moac in piazza Duomo.

Ad agosto gli appuntamenti della tradizione Larinese con la Rassegna delle Carresi, un evento dedicato ai carri coperti di fiori realizzati a mano e il Carnevale estivo. Non mancherà Primiano Di Biase, in arte Lillo, che si esibirà il 9 agosto in piazza Vittorio Emanuele con Greg. E ancora: il Rigoletto di Giuseppe Verdi e Isabella e il Duca. Sempre ad agosto a Larino finale regionale di Miss Italia e, dopo alcuni anni, la Caccia al tesoro, organizzata dal Comune con il Centro sociale Il Melograno.

Due le grandi novità del cartellone: "Vinicoli", l'aperitivo errante, un viaggio enogastronomico e musicale per le stradine più caratteristiche del nostro centro storico, e Move, una serata di sport, giochi e musica con una coloratissima discoteca all'aperto.

"Un'estate ricca di eventi impreziosita da incontri culturali, manifestazioni sportive, feste e sagre ormai consolidatesi negli anni - dichiara l'assessore comunale a Cultura e turismo Iolanda Giusti - Larino, che deve riconoscersi sempre più nella sua vocazione turistica e culturale, vedrà la realizzazione di manifestazioni che integrano tradizione e novità e si rivolgono a ogni tipo di pubblico. Il fitto programma dell'Estate Larinese 2023 vede confluire eventi promossi dal Comune che rinnova anche quest'anno la collaborazione con la Pro Loco, quelli delle tante associazioni, ricchezza della nostra comunità, e le proposte più rilevanti dei pubblici esercizi della nostra cittadina". (ANSA).