Guardie ambientali per vigilare su furbetti differenziata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GIU - Da lunedì 3 luglio e fino al 31 dicembre entreranno in servizio a Campobasso due Guardie ambientali. È stata sottoscritta la convenzione tra la Sea, società municipalizzata del Comune, e l'Associazione di volontariato 'Guardie ambientali' per le attività di controllo del territorio e di contrasto all'abbandono dei rifiuti sul territorio del capoluogo.

"È un importante progetto con valenza sia sociale che ambientale. Le due risorse messe in campo - ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Simone Cretella - collaboreranno a stretto contatto con il Comune e la Polizia locale per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Sono certo che saranno un valido supporto per i cittadini. Infatti, la raccolta differenziata dei materiali si può fare ovunque in città, anche dove sono presenti i cassonetti stradali, quindi non ci sono motivi per non differenziare i rifiuti e gli imballaggi".

